Суд рассмотрит дело о хищении из бюджета России более 100 миллионов рублей

В Красноярском крае рассмотрят дело о хищении более 100 млн рублей при поставках товаров

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении 12 участников организованной группы, которая занималась хищением бюджетных денег во время поставок товаров в город Игарка Туруханского района Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщило управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

По данным следствия, с 2016-го по 2018 год подозреваемые организовали поставку и оплату товара по искусственно завышенной стоимости, а также оказание фиктивных услуг. Все это нанесло ущерб более чем на 100 миллионов рублей. При помощи фиктивных финансовых операций участники группы вовлекли в легальный экономический оборот более трех миллионов похищенных рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 160 («Присвоение или растрата»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 173.1 («Незаконное создание юридических лиц») УК РФ. Дело насчитывает 16 эпизодов, материалы составляют около 270 томов.

В ведомстве заявили, что в группировке участвовали госслужащие и представители бизнеса. На имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 30 миллионов рублей, им предъявлены иски о взыскании ущерба.

По информации «Коммерсанта», по делу проходят вице-спикер красноярского Заксобрания и экс-депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса, когда тот был губернатором Красноярского края.

Натарова арестовали в декабре 2021 года. Ему много раз продлевали срок заключения под стражей, в последний раз — до 3 августа 2023 года. При этом его сына Антона выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.