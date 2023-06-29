Небо Нью-Йорка снова заволокло дымом

CNBC: небо Нью-Йорка заволокло дымом из-за пожаров в Канаде второй раз за месяц

Небо Нью-Йорка заволокло дымом из-за пожаров в Канаде второй раз за месяц. Качество воздуха в городе снова опасно ухудшилось, сообщает CNBC.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни качество воздуха в Нью-Йорке ухудшится и перейдет из категории «нездорового для уязвимых групп» в «нездоровое», а в некоторые периоды в «очень нездоровое» и «опасное». Жителям рекомендуется избегать длительного пребывания на улице. В нескольких районах города будут выдаваться медицинские маски.

«Еще несколько лет назад мы не сталкивались с такими ситуациями. Если вы хотели узнать о последствиях изменения климата, то теперь сможете почувствовать их в повседневной жизни», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Отмечается, что дым также достиг городов Среднего Запада, включая Чикаго и Детройт.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Канаде привели к максимальному выбросу углекислого газа. В 2023 году возгорания в лесах страны начались рекордно рано. Эксперты ожидают, что сухая и жаркая погода в стране будет держаться на протяжении всего лета.