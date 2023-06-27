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17:46, 27 июня 2023Среда обитания

Лесные пожары в Канаде рекордно навредили планете

Пожары в Канаде привели к рекордным выбросам углекислого газа
СюжетЛесные пожары:

Фото: Alberta Wildfire / Reuters

Лесные пожары в Канаде привели к рекордному выбросу углекислого газа (CO2) и негативно сказались на качестве воздуха как в самой стране, так и за ее пределами, сообщила Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

C начала 2023 года и до первой недели мая показатели выбросов CO2 в Канаде оставались близкими к среднему значению на 2003-2022 годы. С началом пожаров выбросы резко увеличились, а их объемы впоследствии оказались рекордными за всю историю мониторинга с 2003 года. На 26 июня показатель составил 160 миллионов тонн. Примерно столько же углекислого газа выделяется при сжигании ископаемого топлива в Индонезии за год.

В мае и июне лесные пожары охватывали Квебек, Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван, Онтарио, Новую Шотландию и северо-запад Канады, отметил Reuters. В начале июня смог дошел до столицы США Вашингтона, а также Нью-Йорка. Местных жителей призвали сократить пребывание на улице. Как писал CNN, 26 июня смог от пожаров оказался в Западной Европе.

Лесные пожары в этом сезоне в Канаде начались рекордно рано. Сухая и жаркая погода в стране будет держаться на протяжении всего лета.

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    Мария Черкасова
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