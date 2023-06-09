Смог от лесных пожаров дошел до столицы США

Reuters: дым от лесных пожаров в Канаде дошел до Вашингтона

Дым от лесных пожаров в восточной части Канады дошел до столицы США Вашингтона. Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу, сообщает Reuters.

Утром в четверг, 8 июня, уровень загрязнения воздуха в городе достиг опасного уровня. В итоге многие американцы остались работать из дома, некоторые парки и зоны отдыха закрыли, а строительные работы на дорогах приостановили.

Национальная метеорологическая служба страны предупредила, что смог может дойти до штатов Огайо, Индиана и Мичиган.

Ранее смог от пожаров окутал Нью-Йорк, из-за чего он занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Он обогнал израильский Тель-Авив и Детройт в штате Мичиган. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке составил 185.

Дым от лесных пожаров в восточной части Канады достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Квебек, расположенный на востоке страны, пострадал больше всего. Граничащая с ним Оттава 6 июня была покрыта смогом, а качество воздуха соответствовало наихудшему уровню.