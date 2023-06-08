Нью-Йорк оказался городом с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк оказался лидером среди городов с самым загрязненным воздухом в мире

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире из-за пожаров в Канаде. Об этом говорят данные международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира.

На момент написания новости Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге, обогнав столицу Израиля Тель-Авив и Детройт (штат Мичиган). Сейчас индекс качества воздуха в Нью-Йорке составляет 185, в Тель-Авиве — 157, в Детройте — 154.

Накануне город накрыло дымом от пожаров, которые бушуют в Канаде. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей поменьше выходить на улицы. Глава департамента здравоохранения Ашвин Васан сообщал, что уровень загрязнения воздуха поднялся до рекордных показателей с 1960-х годов.

Ранее дым от пожаров также оказался в США в районе Великих североамериканских озер, в Кливленде (штат Огайо), в Буффало (штат Нью-Йорк). Отмечалось также, что в Нью-Йорке несколько школ отменили занятия, предполагающие нахождение на улице.

Лесные пожары в Канаде наблюдаются в западной и восточной части страны. За год в стране уже выгорело около 3,3 миллиона гектаров — гораздо больше, чем в среднем за 10 лет. Ранее дым от лесных пожаров в Квебеке достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Жителям сообщили о высоком риске для здоровья из-за ухудшения качества воздуха.