Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:50, 8 июня 2023Среда обитания

Нью-Йорк оказался городом с самым грязным воздухом в мире

Нью-Йорк оказался лидером среди городов с самым загрязненным воздухом в мире
СюжетЛесные пожары:

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире из-за пожаров в Канаде. Об этом говорят данные международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира.

На момент написания новости Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге, обогнав столицу Израиля Тель-Авив и Детройт (штат Мичиган). Сейчас индекс качества воздуха в Нью-Йорке составляет 185, в Тель-Авиве — 157, в Детройте — 154.

Материалы по теме:
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023
Памятка по пожарной безопасности в лесу: как правильно себя вести и не допустить природного пожара
Памятка по пожарной безопасности в лесу:как правильно себя вести и не допустить природного пожара
3 июня 2023

Накануне город накрыло дымом от пожаров, которые бушуют в Канаде. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей поменьше выходить на улицы. Глава департамента здравоохранения Ашвин Васан сообщал, что уровень загрязнения воздуха поднялся до рекордных показателей с 1960-х годов.

Ранее дым от пожаров также оказался в США в районе Великих североамериканских озер, в Кливленде (штат Огайо), в Буффало (штат Нью-Йорк). Отмечалось также, что в Нью-Йорке несколько школ отменили занятия, предполагающие нахождение на улице.

Лесные пожары в Канаде наблюдаются в западной и восточной части страны. За год в стране уже выгорело около 3,3 миллиона гектаров — гораздо больше, чем в среднем за 10 лет. Ранее дым от лесных пожаров в Квебеке достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Жителям сообщили о высоком риске для здоровья из-за ухудшения качества воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды по падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Подружка невесты прилетела на свадьбу без платья и была спасена авиакомпанией
    В ООН признали Израиль виновным в совершении военных преступлений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.