New York Daily: небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом из-за пожаров в Канаде

В Нью-Йорке небо заволокло плотным дымом, который дошел до американского города от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание New York Daily.

Так, качество воздуха в Нью-Йорке из-за загрязнения опустилось до опасного уровня. В итоге город занял второе место в антирейтинге по качеству воздуха, уступив лидерство только индийскому Дели.

Из-за сложной ситуации мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей ограничить времяпрепровождение на улице. Школьные мероприятия на открытом воздухе также отменены.

Ранее дым от лесных пожаров в восточной части Канады достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Квебек, расположенный на востоке страны, пострадал больше всего. Граничащая с ним Оттава 6 июня была покрыта смогом, а качество воздуха соответствовало наихудшему уровню.