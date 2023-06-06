Столицу Канады накрыло смогом из-за лесных пожаров

Оттаву и Торонто накрыло смогом от лесных пожаров на востоке Канады

Дым от лесных пожаров в восточной части Канады достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто, сообщило агентство Reuters. Министерство охраны окружающей среды заявило, что сложившаяся ситуация может быть вредна для здоровья граждан.

Сейчас леса горят почти по всей Канаде. Квебек, расположенный на востоке страны, пострадал больше всего. Граничащая с ним Оттава с утра во вторник, 6 июня, была покрыта смогом, а качество воздуха соответствовало категории 10+ — это наихудший уровень, который указывает на очень высокий риск для здоровья. «Дым от лесных пожаров по всей стране, а также от пожаров в Квебеке, привели к ухудшению качества воздуха [в Оттаве]», — говорилось в сообщении Министерства окружающей среды о качестве воздуха в городе.

Воздух над Торонто также был загрязнен из-за пожаров в Квебеке. Метеорологи сообщили, что такие условия могут сохраняться большую часть недели.

Среди жителей Оттавы и Торонто министерство распространило сообщение о том, что люди с заболеваниями легких или сердца, а также пожилые, дети, беременные женщины и граждане, работающие на открытом воздухе, подвергаются более высокому риску воздействия дыма на организм.

Произошедшее в ночь на 6 июня подтверждал и корреспондент ТАСС. По его словам, в Оттаве некоторые горожане ходили по улице в защитных масках, а в жилых домах не открывали окна. Национальное метеобюро Канады 5 июня сообщило, что уровень загрязнения оценивался в пять баллов по десятибалльной шкале. Это соответствовало среднему уровню загрязнения воздуха.

Канада пережила беспрецедентно раннее начало сезона лесных пожаров. Теплая и сухая погода продержится в стране до конца лета. В этом году Канаду могут ждать самые сильные за всю историю лесных пожаров разрушения, отметило Reuters.

Лесные пожары — обычное явление для запада страны. Но в этом году пожары быстро накрыли и Восточную Канаду. Властям пришлось эвакуировать жителей и направить для борьбы с пожарами военных. В этом году в стране уже выгорело около 3,3 миллиона гектаров — примерно в 13 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Из-за произошедшего эвакуироваться пришлось более 120 тысяч человек.