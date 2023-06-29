Российских режиссеров пригласили в Киноакадемию США

Российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых пригласили в Киноакадемию США

Американская киноакадемия пригласила российских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что приглашение было направлено 398 деятелям кино за их вклад в индустрию. Также в киноакадемию США пригласили создательницу музыки к «Варвару» Анну Друбич.

Среди других потенциальных членов организации значатся актеры Пол Мескал, Остин Батлер, певица Тейлор Свифт, а также писатель и сценарист Кадзуо Исигуро

Фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых ранее попала в число претендентов кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Кинокартина рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения за миграцией моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег.