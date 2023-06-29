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11:10, 29 июня 2023Мир

Раскрыта судьба российских дипломатов после стрельбы у консульства США

Консульство: дипломаты РФ не пострадали при стрельбе у диппредставительства США в Джидде

Фото: Susan Baaghil / Reuters

Российские дипломаты не пострадали при стрельбе у диппредставительства США в саудовской Джидде. Их судьбу ТАСС раскрыли в генконсульстве России.

«Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что меры безопасности у российского ведомства усилены — все дежурные, ведущие наблюдение за периметром, проинструктированы.

Ранее стало известно, что в результате случившегося также не пострадали сотрудники американского диппредставительства. Доступ в здание ограничен.

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    Варвара Кошечкина
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