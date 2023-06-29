При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник
Охранник консульства США в саудовской Джидде погиб при перестрелке у здания диппредставительства. Об этом сообщает Госдепартамент США, пишет ТАСС.
«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате происшествия также погиб нападавший. Сотрудники консульства не пострадали. Доступ в консульство был своевременно ограничен.
Весной в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. «Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, зданию консульства был нанесен материальный ущерб.