При перестрелке у консульства США в Саудовской Аравии погиб охранник

Госдепартамент: при перестрелке у консульства США в Джидде погиб охранник

Охранник консульства США в саудовской Джидде погиб при перестрелке у здания диппредставительства. Об этом сообщает Госдепартамент США, пишет ТАСС.

«Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия также погиб нападавший. Сотрудники консульства не пострадали. Доступ в консульство был своевременно ограничен.

Весной в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. «Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, зданию консульства был нанесен материальный ущерб.