Японские полицейские помогут украинцам в опознании тел

Japan Times: украинские полицейские будут учиться у японских коллег опознанию тел

Украинские полицейские будут учиться у японских коллег опознанию тел. Об этом сообщает японская газета The Japan Times со ссылкой на источники в Национальном полицейском агентстве Японии.

«Японская полиция имеет большой опыт, и мы считаем, что должны помочь», — подчеркнули в ведомстве.

10 сотрудников судебно-медицинского управления Национальной полиции Украины 10 июля прибудут на учебную стажировку в Японии, где будут перенимать богатый опыт местных специалистов, полученный после масштабного землетрясения 11 марта 2011 года. Отмечается, что тогда японские криминалисты провели вскрытие и опознание более 15 830 тел.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте заявил, что Токио продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, а также восстановлении. Он также напомнил, что Токио уже обещал выделить поддержку стране и соседним с ней государствам в объеме 7,6 миллиарда долларов.