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14:37, 29 июня 2023Силовые структуры

Россиянку заподозрили в избиениях падчерицы из ненависти в течение двух лет

В Махачкале мачеху заподозрили в избиениях ребенка из ненависти в течение двух лет

Фото: Joseph Chan / Unsplash

В Махачкале 40-летнюю местную жительницу заподозрили в систематических избиениях из ненависти девятилетней дочери ее супруга. Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. По версии следствия, с лета 2021 года по 22 апреля 2023 года фигурантка наносила падчерице побои руками и предметами по различным частям тела. В ходе экспертизы у ребенка была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы и ссадины головы.

Ранее сообщалось, что в Кировской области пенсионерку заподозрили в избиении внука, чтобы добиться послушания.

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    Илона Палей
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