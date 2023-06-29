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10:25, 29 июня 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку заподозрили в избиении внука для его послушания

В Кировской области пенсионерку заподозрили в избиении внука, чтобы он слушался

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кировской области пенсионерку заподозрили в избиении 13-летнего внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. По версии следствия, в апреле она регулярно наносила побои подростку, чтобы добиться от него послушания. Юношу изъяли из семьи.

Ранее сообщалось, что под Красноярском возбудили дело после кражи подростком из детдома оружия и патронов. При этом в 2021 году юношу поставили по учет, а в апреле 2023 года его осудили условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна.

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    Илона Палей
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