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08:47, 29 июня 2023Силовые структуры

После кражи российским подростком из детдома оружия и патронов возбудили дело

Под Красноярском возбудили дело после кражи подростком из детдома оружия и патронов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В городе Бородино Красноярского края возбудили уголовное дело после того, как 17-летний воспитанник детского дома украл из квартиры приятеля два огнестрельных оружия и патроны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

23 июня юноша вместе с другом и 30-летним дворником детдома распивал спиртное в доме последнего. Там мужчина вскрыл сейф отца, чтобы показать несовершеннолетним ружье, и сказал подростам, что они могут приходить к нему в гости в любое время, а ключи от входной двери находятся в почтовом ящике. 25 июня один из юношей вышел с территории детдома под предлогом покормить животных и пошел в квартиру дворника, откуда выкрал карабин «Лось», гладкоствольное ружье «МР 27» и патроны. После этого он скрылся. Его местоположение устанавливается.

По данным прокуратуры, в 2011 году родители подростка были лишены родительских прав, сам он долгое время находился под опекой. Однако в 2021 году юношу поставили по учет, а в апреле 2023 года его осудили условно за кражу ноутбука, телефона и часов опекуна.

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    Илона Палей
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