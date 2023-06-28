Полиция объявила в розыск сбежавшего с ружьем и патронами российского подростка

В Красноярском крае объявили в розыск 17-летнего подростка, сбежавшего с ружьем

В Красноярском крае полиция объявила в розыск 17-летнего российского подростка. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание ngs24.

По данным издания, в Бородине школьник украл из сейфа отца своего друга охотничье ружье с патронами, после чего сбежал. Как только жертва кражи заметила пропажу, семья обратилась в полицию. Силовики предпринимают меры к установлению местонахождения подозреваемого и к его задержанию.

17 июня сообщалось, что в Амурской области задержали юношу, решившего пошутить над девушкой и застрелившего ее.