Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 28 июня 2023Силовые структуры

Полиция объявила в розыск сбежавшего с ружьем и патронами российского подростка

В Красноярском крае объявили в розыск 17-летнего подростка, сбежавшего с ружьем

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Красноярском крае полиция объявила в розыск 17-летнего российского подростка. Об этом в среду, 28 июня, сообщает издание ngs24.

По данным издания, в Бородине школьник украл из сейфа отца своего друга охотничье ружье с патронами, после чего сбежал. Как только жертва кражи заметила пропажу, семья обратилась в полицию. Силовики предпринимают меры к установлению местонахождения подозреваемого и к его задержанию.

17 июня сообщалось, что в Амурской области задержали юношу, решившего пошутить над девушкой и застрелившего ее.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине порассуждали о будущих «главных событиях» контрнаступления ВСУ
    В США назвали минные поля и протяженность фронта преградой для наступления ВСУ
    Стало известно о готовности «Ливерпуля» заплатить за Мбаппе сотни миллионов евро
    Студентка смешала энергетики с антидепрессантами и попала в больницу в Москве
    Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку
    Полиция объявила в розыск сбежавшего с ружьем и патронами российского подростка
    Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом на фоне риска экстрадиции в США
    Президент Литвы прибыл на Украину
    Стали известны подробности о новой ветке московского метро
    Бывшая жена Мамаева поделилась фото в бикини после тяжелой пластической операции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.