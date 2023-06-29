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17:48, 29 июня 2023Мир

Шанс Эфиопии на вступление в БРИКС оценили

Политолог Калачев назвал заявку Эфиопии на вступление в БРИКС призывом о помощи

Фото: AP

Конечно, Эфиопия надеется на положительное рассмотрение ее заявки на вступление в БРИКС, но это очень проблемная страна, заявил руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил ее шансы на примыкание к объединению.

По мнению политолога, подача Эфиопией заявки на вступление в БРИКС является поводом напомнить о себе и призывом о помощи. «Одно дело, когда о заинтересованности вступления заявляет Индонезия или Турция. Другое дело, когда очевидно проблемная страна, в которой гибнет очень много людей. Война в Тыграе, как утверждают некоторые источники, только в прошлом году унесла больше 100 тысяч жизней, а последствия войны в Тыграе — это еще и голод, болезни, нищета. Особо никто эту войну не замечал, и, вообще, про Эфиопию все забыли. Она просто нашла удачный способ напомнить о себе», — поделился Калачев.

Собеседник «Ленты.ру» усомнился в том, что Эфиопия будет принята в БРИКС. «Страна бедная, страна проблемная, где воюют, где голод и болезни. Для чего она нужна БРИКС? Только если показать привлекательность этого объединения, а Эфиопии нужны деньги с Китая и оружие или помощь частных армий из России», — пояснил он.

Ранее Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС. Официальный представитель МИД республики Мелес Алем заявил, что надеется на положительное решение государств-членов объединения.

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    Варвара Кошечкина
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