Эрдоган прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Эрдоган назвал сожжение Корана в Швеции подлым нападением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал акцию по сожжению Корана в столице Швеции. Его слова передает РИА Новости.

Глава турецкого государства назвал эти действия подлым нападением. «Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции», — высказался он.

Эрдоган подчеркнул, что те, кто допускает подобные акции, не смогут реализовать свои амбиции. По его словам, Турция не поддастся политике провокаций и угроз.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Его призвали следить за ненавистническими высказываниями, а акцию сочли следствием «нехватки уважения к общественным ценностям».