Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 29 июня 2023Мир

В МИД ОАЭ вызвали шведского посла и вручили ему ноту из-за акции сожжения Корана

В МИД ОАЭ вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции сожжения Корана в Стокгольме

Фото: TT News Agency / Caisa Rasmussen / Reuters

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства монархии.

«Министерство также выразило отказ ОАЭ использовать свободу слова как маркетинговое оправдание таких акций», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что шведского посла призвали следить за ненавистническими высказываниями, а саму акцию сожжения священной для мусульман книги назвали следствием нехватки уважения к общественным ценностям.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта
    В России появился уникальный сервис для знакомств
    Перечислены самые полезные летом напитки для детей
    Глава ОСК рассказал о передаче новых кораблей ВМФ
    Эрдоган прокомментировал сожжение Корана в Швеции
    Певица МакSим оказалась в черном списке ФНС из-за долга
    Экс-сотрудник ЦРУ указал на заблуждение США о России
    В МИД ОАЭ вызвали шведского посла и вручили ему ноту из-за акции сожжения Корана
    Грубый поступок стюардесс в отношении инвалида вызвал гнев пользователей сети
    Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.