В МИД ОАЭ вызвали шведского посла и вручили ему ноту из-за акции сожжения Корана

В МИД ОАЭ вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции сожжения Корана в Стокгольме

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства монархии.

«Министерство также выразило отказ ОАЭ использовать свободу слова как маркетинговое оправдание таких акций», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что шведского посла призвали следить за ненавистническими высказываниями, а саму акцию сожжения священной для мусульман книги назвали следствием нехватки уважения к общественным ценностям.

28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. За этим наблюдали 200 человек.