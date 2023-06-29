Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия с помощником Байдена

Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия на Украине с помощником Байдена Салливаном

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Во время беседы они обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также итоги международной встречи в Копенгагене по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Ермак и Салливан договорились о продлении консультаций по разработке вопросов проведения глобального «саммита мира».

Ранее глава офиса Зеленского заявлял о желании Киева провести «саммит мира» на Украине. При этом он отметил, что многие страны также заявили о готовности предоставить площадку для проведения мероприятия.