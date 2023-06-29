Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 29 июня 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия с помощником Байдена

Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия на Украине с помощником Байдена Салливаном
Джейк Салливан. Архивное фото

Джейк Салливан. Архивное фото. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Во время беседы они обсудили ситуацию в зоне боевых действий, а также итоги международной встречи в Копенгагене по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Ермак и Салливан договорились о продлении консультаций по разработке вопросов проведения глобального «саммита мира».

Ранее глава офиса Зеленского заявлял о желании Киева провести «саммит мира» на Украине. При этом он отметил, что многие страны также заявили о готовности предоставить площадку для проведения мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Песков прокомментировал решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте
    Кремль описал общение Путина с жителями Дербента одним словом
    В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о Суровикине
    Задержание передававшего СБУ данные об участниках СВО шпиона попало на видео
    Пенсионерка чуть не попала под машину из-за агрессивных индеек
    В Госдуме отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Боец ВСУ рассказал историю о сдаче в плен Российской армии
    Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия с помощником Байдена
    В ДНР назвали место базирования иностранных наемников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.