Женщина споткнулась о чемодан и лишилась ноги

The Thaiger: в Таиланде у споткнувшейся женщины затянуло ногу в траволатор

Жительница Таиланда упала на траволаторе, споткнувшись о чемодан, и лишилась ноги. Об этом сообщает The Thaiger.

Несчастный случай произошел в четверг, 29 июня, в международном аэропорту Дон Муанг в Бангкоке. Женщина шла на посадку в самолет, направлявшийся в южную провинцию Таиланда Накхонситхаммарат. Она находилась на траволаторе, когда внезапно споткнулась о чемодан и упала. Ее левую ногу тут же затянуло в ленту до коленной чашечки.

Сотрудники аэропорта бросились на помощь пострадавшей. Ногу освободили из траволатора, а затем женщину срочно доставили в больницу. Из-за тяжести полученных травм часть конечности пришлось ампутировать.

Сотрудники аэропорта расследуют обстоятельства произошедшего. «Мы глубоко сожалеем о печальном событии в аэропорту Дон Муанг и готовы оказать полную поддержку, покрыть медицинские расходы и выплатить необходимую компенсацию», — говорится в заявлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что 80-летняя жительница США подверглась нападению двух индеек и чуть не попала под машину, спасаясь от них. Женщина была настолько испугана агрессивными птицами, что решила убежать любой ценой.