Пенсионерка чуть не попала под машину из-за агрессивных индеек

WBZ-TV: две агрессивные индейки атаковали 80-летнюю жительницу США на улице города

80-летняя жительница США подверглась нападению двух индеек и чуть не попала под машину спасаясь от них. Об этом сообщает WBZ-TV.

Птицы атаковали Жанетт Аткинсон из города Кембридж, штат Массачусетс, когда она шла по улице. Агрессивные индейки появились из-за припаркованного автомобиля и подбежали к пенсионерке. Она испугалась и попыталась отогнать наступающих пернатых сумочкой. «Я отмахнулась пять или шесть раз, а потом одна из них очень сильно клюнула меня в бедро. Я посмотрела вниз и увидела, что по брюкам струится кровь», — рассказала женщина.

Аткинсон была настолько испугана агрессивными птицами, что решила убежать любой ценой. Она бросилась через оживленную улицу, и только так смогла отделаться от них. «Я страшно испугалась этих индеек! Я подумала, что, если они уже очень больно клюнули меня, то могут сделать это еще много раз!» — объяснила американка свой рискованный поступок.

После инцидента с Аткинсон, в Кембриджской службе надзора за животными рассказали, что проще всего отпугнуть агрессивную индейку можно громким звуком, яркими вспышками света или струей воды. Кроме того, многие люди написали американке в социальных сетях и предложили свои методы отпугивания этих птиц.

«Мне больше всего понравилось предложение с зонтом. Возьмите зонт, но не тыкайте им в индеек, а раскройте его перед ними. Они подумают, что вы очень представительный доминантный самец», — рассказала пенсионерка.

В сентябре 2022 года сообщалось, что жители города Вуберн в том же штате Массачусетс пожаловались на банду агрессивных индеек. Птицы клевали детей и взрослых и даже нападали на автомобили с людьми.

