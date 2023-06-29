Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:59, 29 июня 2023Из жизни

Пенсионерка чуть не попала под машину из-за агрессивных индеек

WBZ-TV: две агрессивные индейки атаковали 80-летнюю жительницу США на улице города

Фото: Shoeib Abolhassani / Unsplash

80-летняя жительница США подверглась нападению двух индеек и чуть не попала под машину спасаясь от них. Об этом сообщает WBZ-TV.

Птицы атаковали Жанетт Аткинсон из города Кембридж, штат Массачусетс, когда она шла по улице. Агрессивные индейки появились из-за припаркованного автомобиля и подбежали к пенсионерке. Она испугалась и попыталась отогнать наступающих пернатых сумочкой. «Я отмахнулась пять или шесть раз, а потом одна из них очень сильно клюнула меня в бедро. Я посмотрела вниз и увидела, что по брюкам струится кровь», — рассказала женщина.

Аткинсон была настолько испугана агрессивными птицами, что решила убежать любой ценой. Она бросилась через оживленную улицу, и только так смогла отделаться от них. «Я страшно испугалась этих индеек! Я подумала, что, если они уже очень больно клюнули меня, то могут сделать это еще много раз!» — объяснила американка свой рискованный поступок.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

После инцидента с Аткинсон, в Кембриджской службе надзора за животными рассказали, что проще всего отпугнуть агрессивную индейку можно громким звуком, яркими вспышками света или струей воды. Кроме того, многие люди написали американке в социальных сетях и предложили свои методы отпугивания этих птиц.

«Мне больше всего понравилось предложение с зонтом. Возьмите зонт, но не тыкайте им в индеек, а раскройте его перед ними. Они подумают, что вы очень представительный доминантный самец», — рассказала пенсионерка.

В сентябре 2022 года сообщалось, что жители города Вуберн в том же штате Массачусетс пожаловались на банду агрессивных индеек. Птицы клевали детей и взрослых и даже нападали на автомобили с людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Кремль описал общение Путина с жителями Дербента одним словом
    В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о Суровикине
    Задержание передававшего СБУ данные об участниках СВО шпиона попало на видео
    Пенсионерка чуть не попала под машину из-за агрессивных индеек
    В Госдуме отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Боец ВСУ рассказал историю о сдаче в плен Российской армии
    Глава офиса Зеленского обсудил боевые действия с помощником Байдена
    В ДНР назвали место базирования иностранных наемников
    Названы пять противоречий в экономике России на 25 лет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.