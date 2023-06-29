Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 29 июня 2023Мир

Во Франции объяснили действия застрелившего подростка полицейского

France 24: прокурор объяснил действия полицейского, застрелившего подростка на «Мерседесе»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка за рулем «Мерседеса», руководствовался тем, что водитель создавал аварийную ситуацию на дороге. Такое объяснение дал прокурор Нантера Паскаль Марш в эфире телеканала France 24.

«Многочисленные факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения», — заявил на пресс-конференции юрист, также добавив, что действия подростка за рулем угрожали жизни пешехода и велосипедиста.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, а когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Правоохранителя взяли под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Россияне рассказали о своем отношении к торговым центрам
    69-летняя модель показала лицо без фильтров и вызвала споры в сети
    МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа российской трассе
    Губернатор описал поведение ростовчан в день мятежа фразой «были без мандража»
    В МИД Украины сообщили об активной работе с НАТО по вопросу членства в альянсе
    Шольц заявил об извлеченном из мятежа ЧВК «Вагнер» уроке
    В Финляндии заявили о необходимости укреплять границу с Россией
    В Прибалтике призвали ЕС ужесточить санкции против Минска из-за ЧВК «Вагнер»
    Медики в российском регионе пожаловались на отрицательный рост зарплат
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.