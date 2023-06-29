Во Франции объяснили действия застрелившего подростка полицейского

France 24: прокурор объяснил действия полицейского, застрелившего подростка на «Мерседесе»

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка за рулем «Мерседеса», руководствовался тем, что водитель создавал аварийную ситуацию на дороге. Такое объяснение дал прокурор Нантера Паскаль Марш в эфире телеканала France 24.

«Многочисленные факты на основе показаний полицейских и кадров с камер наблюдения позволяют констатировать многочисленные нарушения правил дорожного движения», — заявил на пресс-конференции юрист, также добавив, что действия подростка за рулем угрожали жизни пешехода и велосипедиста.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, а когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Правоохранителя взяли под стражу.