Страны ЕС не исключили отправку военных миссий на Украину

FT: в ЕС не исключают отправку военных миссий на Украину в рамках гарантий безопасности

Страны Евросоюза (ЕС) не исключают отправку военных миссий на Украину в рамках будущих долгосрочных гарантий безопасности при согласии всех членов союза и подходящих условиях. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники ЕС.

«Они рассматривают расширение инициативы ЕС по обучению украинских войск и возможность отправки военных миссий на Украину, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», — заявил неназванный дипломат.

Ранее стало известно о проекте гарантий безопасности для Украины от Запада. По данным газеты, они будут представлены в форме двухсторонних соглашений о помощи с главными членами НАТО — Францией, ФРГ, Великобританией и США о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и передаче разведданных.