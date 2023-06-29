Названы пять противоречий в экономике России на 25 лет

Экономист ЦМАКП Белоусов назвал пять главных противоречий в экономике России на 20-25 лет

Российская экономика сталкивается с пятью противоположными путями развития, и ее успех зависит от разрешения противоречий на горизонте 20-25 лет. Об этом пишет глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, на которого ссылается РБК.

Первым противоречием он называет одновременную избыточность работников и их дефицит. Если в отраслях, не требующих высокого уровня современных навыков, сложилась высокая скрытая безработица, то инженеров и рабочих не хватает.

В результате предприятия ради снижения социальных рисков набирают необоснованно большое число сотрудников, платят им низкие зарплаты, чтобы сохранить рентабельность, а значит, заменять труд в указанной схеме на роботизированные процессы становится невыгодно. Таким образом, труд остается низкопроизводительным, современные технологии остаются невостребованными, что естественным образом сдерживает развитие.

Далее экономист отмечает развилку плановой и рыночной экономики, которая сейчас не столь очевидна. На время кризиса и попыток перейти к росту формирование промежуточных институтов неизбежно. Среди связанных с ними тенденций он выделяет централизацию ресурсов, мандатов и дефицита бюджета, элементы планирования и ручного управления логистикой и кооперацией, а также формирование специфических «сред доверия» среди участников боевых действий на Украине. Последние при сотрудничестве друг с другом могут снижать риски в бизнесе и государственном управлении.

Но в дальнейшем эти институты станут сдерживающим фактором, и либо их удастся демонтировать, либо они заблокируют развитие частного и инновационного бизнеса, так как будут пытаться в первую очередь сохранить имеющееся.

Третьим противоречием эксперт называет стремление к технологическому суверенитету и в то же время к торговой кооперации с другими странами. С одной стороны, технологический суверенитет обеспечивает самостоятельность страны, но с другой — зависимость иностранных государств от российских поставок делает их более лояльными.

Четвертой развилкой Белоусов считает две логики — хозяйственную и экономическую. В хозяйственной инфраструктура и компетенции нужны любой ценой, даже если никаких выгод от нее не просматривается. В экономической рассматривается прежде всего эффективность инвестиций. Неправильно найденный баланс грозит долгосрочными последствиями.

И последним противоречием он назвал стремление к равенству доходов и равенству возможностей. Борьба с неравенством доходов в любом случае не приведет к желаемому результату, а повышение возможностей для развития требует инвестиций (равенство доступа к социальным услугам), в том числе за счет отказа от вложений свободных средств в зарплаты.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в последние годы правительство приняло «кучу неэффективных решений», которые не окупаются. При этом, утверждает он, процесс продолжается — в рамках инвестиционных предложений рассматриваются идеи с заявленной окупаемостью в течение 40-50 лет, а то и вовсе без какой-либо окупаемости.