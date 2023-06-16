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12:17, 16 июня 2023Экономика

Российский министр рассказал о «принятии кучи неэффективных решений»

Глава МЭР Решетников рассказал о принятии «кучи неэффективных решений» в экономике

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в дискуссиях о возможном повышении налогов в России есть множество упрощений, ее участники не обращают внимания на другие, иногда более значимые вопросы, поэтому качество обсуждений необходимо изменить. Об этом он сказал в ходе разговора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что разговоры только в формате поднимать или нет налоги приводят ко множеству проблем в управлении. «Мы напринимали кучу неэффективных решений. У нас объем перекрестного субсидирования в разных отраслях исчисляется десятками и сотнями миллиардами рублей», — рассказал министр.

По словам Решетникова, можно бесконечно планировать крупные инвестиционные программы под лозунги, что тот или иной проект нужен любой ценой. Однако получается, что если смотреть на каждое конкретное предложение, то срок окупаемости по нему 40-50 лет, а то и вообще окупаемость не получается увидеть.

В качестве примера он привел инвестиции под прогнозы роста энергопотребления, сделанные десять лет назад. Результатом стали долги компаний, которые неизвестно когда вернутся. В настоящее время продолжаются дискуссии по поводу значительных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. «У нас гигантский спор идет сейчас, подо что это строим и кто это будет возвращать потом», — объяснил глава Минэкономразвития.

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При этом он выступил против бесконтрольного повышения налогов на неочевидные цели, так как брать с бизнеса больше, чем он может дать, означает остановить экономику. По мнению Решетникова, обсуждать повышение сборов с компаний — это самое простое, что можно придумать, хотя существует множество других вопросов, о которых следует говорить.

При этом министр считает, что сложные решения по бюджету неизбежны, хотя в последние годы правительство уклонялось от разговоров на такие темы. Он назвал два возможных варианта сокращения расходов — либо жестко вырезать какие-то статьи бюджета, либо проводить фронтальное сокращение с последующей точечной компенсацией. Кроме того, Решетников считает неизбежным изменение бюджетного правила, так как «в тех параметрах, о которых мы договаривались год-полтора назад, мы дальше не пройдем».

Накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в правительстве хотят урезать статьи расходов, «которые десять лет не пересматривались». «Они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет», — объяснил он, не уточнив, какие траты имеет в виду.

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    Платон Щукин
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