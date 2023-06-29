Россиянина осудят за распространение интимных фото бывшей

Жителю Читы грозит до 2 лет лишения свободы за распространение интимных фотографий бывшей

Управление Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Читы, который после расставания с девушкой распространил в социальных сетях ее интимные фотографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

По версии следствия, в 2023 году мужчина добавил фотографии бывшей возлюбленной в соцсети. Узнав о произошедшем, девушка обратилась в полицию. Сначала мужчина не признавал свою вину, но потом полностью во всем сознался.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что делать интернет-пользователям, которых мошенники шантажируют рассылкой интимных фотографий в случае невыплаты определенной денежной суммы. По его словам, стоит обратиться в полицию, игнорировать аферистов и ни при каких обстоятельствах не платить им «выкуп».

