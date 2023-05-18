Жертвам шантажа интимными фотографиями в интернете дали совет

Эксперт Власов призвал не платить шантажистам в интернете и игнорировать их

Интернет-пользователям, которых мошенники шантажируют рассылкой интимных фотографий в случае невыплаты определенной денежной суммы, стоит обратиться в полицию, игнорировать аферистов и ни при каких обстоятельствах не платить им «выкуп». Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

«Никому никогда нельзя платить "выкуп", и разговор с мошенником нельзя вести. Нет никакой вероятности, что от человека, который попытается откупиться от мошенников, отстанут. Вы заплатите один раз выкуп, потом вас будут заставлять платить и второй, и третий разы», — рассказал специалист.

Он добавил, что не стоит стесняться обращаться в правоохранительные органы, если вы стали жертвой вымогательства в связи с угрозами опубликовать ваши интимные фотографии.

«Обязательно нужно обращаться в полицию после получениях таких угроз. Как только поступил первый звонок, надо сразу же обращаться в правоохранительные органы по статье о вымогательстве и о шантаже. Все очень боятся и думают, что никуда не нужно звонить, вдруг, будет еще хуже», — подчеркнул Власов.

Эксперт также подчеркнул важность наличия документальных подтверждений полученных угроз. Так, по его словам, желательно иметь аудиозапись разговора, если речь идет о телефонном звонке, либо скриншоты сообщений, если угрозы поступали по переписке.

Желательно, чтобы у всегда на входящие вызова стояла запись разговора. Нужно зафиксировать их номер, добавить его в черный список и желательно записать этот разговор Александр Власов эксперт в области информационной безопасности

Он добавил, что частой ошибкой жертв мошенничества является грубое и оскорбительное общение с аферистами. Власов еще раз подчеркнул, что с шантажистами изначально нельзя вступать в диалог.

«Нельзя оскорблять и агрессивно общаться с ними. Не нужно отвечать грубо, угрожать судом и так далее, нужно сразу положить трубку или заблокировать чат. Не отвечайте на сообщения и блокируйте все эти фейковые аккаунты, которые вам пишут», — заключил специалист.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о краже аккаунтов в мессенджере Telegram через боты для поиска интимных фотографий. По словам специалистов, злоумышленники предлагают пользователям мессенджера авторизоваться в боте, который якобы ищет откровенные материалы с участием их знакомых, и получить доступ к «Telegram для взрослых».

Уточняется, что аферисты присылают человеку фишинговую ссылку на сайт с формой для ввода логина и пароля от мессенджера. После того как жертва вводит личные данные, мошенники получают доступ к ее аккаунту. В «Лаборатории Касперского» предупреждают, что аферисты могут использовать учетные записи для кражи конфиденциальных данных, шантажа, а также рассылки мошеннических сообщений.