Джулия Фокс снялась в рекламе косметики с БДСМ-атрибутикой

Модель Джулия Фокс снялась в рекламе косметики бренда ISAMAYA с БДСМ-атрибутикой

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенной рекламе новой коллекции косметики бренда ISAMAYA. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

Так, 33-летняя знаменитость предстала перед камерой в комплекте нижнего белья, состоящем из металлического бюстгальтера и кожаных трусов с цепями. При этом ее образ дополнил пирсинг на губах и бровях.

На размещенных кадрах звезда запечатлена прикованной к прозрачной стене. В середине ролика к манекенщице подошла женщина, одетая в БДСМ-атрибутику, и начала делать ей макияж.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде с дырой. Знаменитость посетила показ LuisaViaRoma, организованный журналом British Vogue во Флоренции. Манекенщица выбрала для мероприятия латексное платье длины миди, декорированное баской необычной формы. При этом в области ягодиц на наряде присутствовало отверстие, сквозь которое виднелись трусы такого же цвета.