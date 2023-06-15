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09:43, 15 июня 2023Ценности

Джулия Фокс вышла в свет в латексном платье с дырой на ягодицах

Модель Джулия Фокс вышла в свет в красном латексном платье с дырой на ягодицах
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Luisaviaroma

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде с дырой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Известно, что знаменитость посетила показ, организованный журналом British Vogue во Флоренции. На размещенных снимках 33-летняя манекенщица предстала в красном латексном платье длины миди, декорированном баской (широкая оборка, пришиваемая к платью — прим. «Ленты.ру») необычной формы. При этом в области ягодиц на наряде замечено отверстие, сквозь которое видны трусы аналогичного цвета.

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Свой образ звезда дополнила маленькой сумкой и черными туфлями на толстом высоком каблуке. Помимо этого, Фокс распустила длинные темные локоны и нанесла яркий макияж в алых оттенках. Кроме того, она примерила необычный аксессуар, поместив его на переносице.

В мае Джулия Фокс также появилась на публике в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. 33-летняя знаменитость была замечена в Париже в прозрачном платье длины мини, которое было изготовлено из волос и расплавленного пластика. На размещенных фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.

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    Екатерина Ештокина
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