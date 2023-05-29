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20:36, 29 мая 2023Ценности

Джулия Фокс появилась на публике в прозрачном платье из волос

Модель Джулия Фокс появилась в Париже в прозрачном платье из волос и пластика

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость была замечена в Париже в прозрачном платье длины мини, которое было изготовлено из волос и расплавленного пластика. На размещенных фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

В то же время Фокс дополнила образ маленькой фиолетовой сумкой и темно-зелеными туфлями, оформленными коричневыми вставками. Также визажисты сделали ей макияж в стиле 2000-х годов, нанеся тени, румяна и помаду в тон аксессуару. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы Фокс и сделали «мокрую» укладку.

Ранее актриса и модель Джулия Фокс пришла на вечеринку в Каннах в откровенном наряде. Знаменитость посетила афтепати премьеры сериала The Idol («Кумир»), выбрав для появления на публике прозрачные брюки и кофту с длинными расклешенными рукавами и помпонами, под которой не было бюстгальтера.

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    Мария Винар
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