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19:22, 29 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска, собиравшую информацию о ВС РФ для украинской разведки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ФСБ задержала жительницу Луганска, собиравшую информацию о Вооруженных силах России (ВС РФ) для украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, с октября 2022 года женщина собирала данные о дислокации российских военных и подразделений Народной милиции ЛНР. Она делала это по заданию лица, действовавшего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала в ЛНР жителя города Стаханов, передававшего данные о российских военных в Службу безопасности Украины. С февраля 2022 года мужчина передавал данные о скрытых позициях военных ВС РФ и местах дислокации военной техники украинскому куратору. Он делал это с помощью мессенджеров.

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    Екатерина Власова
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