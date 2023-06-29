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19:46, 29 июня 2023Мир

США решили добиться введения ограничений против КНР всеми странами G7

США добиваются введения ограничений на инвестиции в КНР всеми странами G7

Фото: Eranga Jayawarden / AP

США добиваются введения ограничений на западные инвестиции в КНР всеми странами G7. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности, американский шерпа в «Группе двадцати» и «Группе семи» Майкл Пайл, передает ТАСС.

По его словам, таким образом Вашингтон намерен помешать модернизации Китая в военной сфере и в сфере электронной слежки. «Работа в значительной части начала текущего года сводилась к тому, чтобы обеспечить это единство по исходящим инвестициям [в китайскую экономику] с ЕС, с Великобританией, с "Группой семи"», — подчеркнул Пайл.

Представитель Белого дома указал, что американская сторона ведет переговоры не только со своими союзниками в лице ряда западных стран, но также с представителями западной промышленности для разработки узких и адресных ограничений.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы. При этом американский лидер отказался вдаваться в подробности и не стал объяснять, что имеет в виду.

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    Виктория Кондратьева
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