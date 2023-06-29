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16:06, 29 июня 2023Мир

Сеймур Херш рассказал об усилении Путина после мятежа Пригожина

Журналист Херш рассказал об усилении Путина после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: Stringer / Reuters

По данным американской разведки, власть президента России Владимира Путина после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина только усилилась. Об этом на платформе Substack сообщил американский журналист Сеймур Херш.

«Путин сейчас в гораздо более сильной позиции», — сослался публицист на источник во внешней разведке США, по данным которого, в Кремле изначально планировали позволить Пригожину сначала «израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи» в Артемовске, а затем «выставить себя дураком и сгинуть с позором» после провалившегося мятежа.

23-24 июня ЧВК «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

Тем не менее после переговоров мятежники согласились, по словам Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    Глеб Бажуткин
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