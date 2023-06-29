Глава граничащего с Украиной региона сообщил о новом обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: хутор Панков Белгородской области находится под обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел хутора Панков Белгородской области. Об этом сообщил глава граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным из открытых источников, названный губернатором населенный пункт находится менее чем в полутора километрах от российско-украинской границы. Украинские войска обстреляли хутор из минометов, уточнил Гладков.

В результате обстрела осколками повреждены два автомобиля, пострадавших нет. На месте работают аварийные и спасательные службы.