ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли из гранатометов автомобильный пункт пропуска «Шебекино»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пункт в приграничном российском регионе был атакован 28 июня — его обстреляли из гранатометов СПГ-9 и АГС-17.

Кроме того, по точке выпустили 11 мин калибра 120 миллиметров. В результате случившегося никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата два взрывных устройства на поселок Горьковский в Грайворонском городском округе. Также из гранатомета была обстреляна окраина села Безымено.