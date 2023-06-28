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11:17, 28 июня 2023Россия

ВСУ сбросили два взрывных устройства на белгородский поселок

Гладков: ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства на белгородский поселок Горьковский

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) два взрывных устройства на поселок Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что за прошлые сутки в Грайворонском горокруге из гранатомета была обстреляна окраина села Безымено. Там зафиксировали семь выстрелов.

Гладков подчеркнул, что никто из мирных жителей не пострадал во время двух атак со стороны противника.

Однако в Горьковском оказался поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды, пояснил белгородский губернатор. «Сейчас водоснабжение восстановлено», — написал Гладков.

Ранее губернатор приграничного региона заявил, что в Шебекинском городском округе 26 июня было зафиксировано семь прилетов со стороны Украины.

В Белгородской области с октября 2022 года действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анна Щербакова
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