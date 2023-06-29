Хаматова рассказала о попытках директоров театров вернуть ее в Россию

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что директора театров пытались вернуть ее в Россию

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью «Латвийскому радио 4» рассказала, что директора театров пытались вернуть ее в Россию. Эфир которого доступен на YouTube-канале.

«Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: "Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали". Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: "Больше не звони мне"», — рассказала артистка, добавив, что сейчас общается со знакомыми из России, однако обратно ее уже никто не зовет.

Хаматова призналась, что боится думать о возвращении в страну из Латвии, а также поделилась, что между ней и другими отечественными культурными деятелями проведена «черта, которую не обнулить», а потому сейчас ее приезд в Россию невозможен.

Ранее российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов раскритиковал уехавших из страны артистов и сравнил их с клопами.