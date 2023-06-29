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10:33, 29 июня 2023Россия

Отца найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО

Ura.ru: приемного отца найденного мертвым в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО

Фото: РИА Новости

Приемного отца шестилетнего мальчика, которого спустя несколько суток поисков нашли мертвым в гараже в Екатеринбурге, решили вернуть со специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал Ura.ru источник, близкий к следствию.

Собеседник отметил, что следователи намерены определить роль мужчины во всей истории и выяснить, знал ли он о преступлении.

Источник Ura.ru не в курсе, был ли в декабре приемный отец в Екатеринбурге, когда, предположительно, погиб мальчик.

До этого стало известно, что шестилетний ребенок, тело которого ранее обнаружили в Екатеринбурге, умер еще в декабре 2022 года. Приемная мать несовершеннолетнего долгое время скрывала факт его смерти от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, которые, в свою очередь, не приняли меры для установлению обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна.

Как пишет региональный портал E1.ru, опекуншу мальчика задержали. В ходе допроса женщина заявила, что это был несчастный случай.

«Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с 13-летней сестрой. Это все, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие преступления», — пояснили следователи.

Известно, что приемная мать работала в школе семейного образования и была в числе учредителей вместе с мужем. Женщина преподавала географию и биологию. Коллеги претензий к ней не имели и отзывались о ней только положительно.

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    Анна Щербакова
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