Раскрыты детали смерти пропавшего в Екатеринбурге мальчика

E1: смерть шестилетнего мальчика в Екатеринбурге наступила еще в декабре

Шестилетний мальчик, тело которого ранее обнаружили в гаражах в Екатеринбурге, умер еще в декабре, сообщил в своем Telegram-канале портал E1 со ссылкой на собственный источник.

«Источник сообщил, что смерть шестилетнего ребенка наступила в декабре», — сказано в сообщении.

Сообщалось, что приемная мать несовершеннолетнего долгое время скрывала факт его смерти от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, которые, в свою очередь, не предпринимали меры для установлению обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело последнего из троих пропавших на реке в Приморье детей. Тело 12-летней девочки, которая вместе с двумя друзьями утонула в реке, достали из водоема 26 июня.