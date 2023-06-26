В Приморье нашли тело третьего пропавшего на реке ребенка

МЧС: в Приморье спасатели нашли тело третьего пропавшего на реке Арсеньевка ребенка

Спасатели нашли тело последнего из троих пропавших на реке в Приморье детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Тело 12-летней девочки, которая накануне вместе с двумя друзьями утонула в реке, достали из водоема в понедельник.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования близким погибших детей и пообещал, что власти Приморского края помогут в организации похорон.

До этого в Яковлевском районе Приморского края нашли тело второго из трех пропавших детей. «Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания», — говорится в сообщении.

24 июня дети 8, 9 и 12 лет отправились на реку Арсеньевка. Взрослых с ними не было. Во время купания один из мальчиков начал тонуть и звать на помощь. Остальные дети попытались спасти друга, однако их унесло течением. В итоге мальчик зацепился за корягу, сумел выбраться на берег и рассказать о произошедшем взрослым.