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13:30, 25 июня 2023Россия

В российском регионе нашли погибшим второго из трех пропавших детей

На реке Арсеньевка в Приморье нашли тело второго из трех пропавших детей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Яковлевском районе Приморского края нашли тело второго из трех пропавших детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

«Тела мальчиков 2012 и 2014 годов рождения обнаружены на дне неподалеку от места купания», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дети 8, 9 и 12 лет в Яковлевском районе отправились на реку Арсеньевка днем 24 июня. Взрослых с ними не было. Одного из пропавших в Приморском крае детей нашли погибшим. По данным МЧС по региону, мальчик утонул. Местонахождение третьего ребенка до сих пор неизвестно. По факту произошедшего возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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    Варвара Кошечкина
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