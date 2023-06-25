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11:44, 25 июня 2023Россия

Одного из пропавших в российском регионе детей нашли погибшим

В Приморском крае пропавшего мальчика нашли погибшим, МЧС продолжает поиск еще двух детей

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

Одного из пропавших в Приморском крае детей нашли погибшим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, мальчик утонул. Сейчас спасатели продолжают поиски еще двух детей. Всего были привлечены 30 человек. Сотрудники МЧС используют технику и плавсредства. Также в поисках участвуют волонтеры и полицейские.

Ранее сообщалось, что дети 8, 9 и 12 лет в Яковлевском районе отправились на реку Арсеньевка днем 24 июня. Взрослых с ними не было. Местонахождение двух детей до сих пор неизвестно.

Как уточняет РИА Новости, по факту произошедшего возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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    Елизавета Новикова
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