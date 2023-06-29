Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:10, 29 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли тело пропавшего мальчика

Тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли в гаражах, он погиб несколько месяцев назад

Фото: Pixabay

И.о. руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов рассказал, что в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика. Отмечается, что он скончался еще несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала факт смерти, сообщает портал E1.

«Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми», — заявил Надбитов.

Он добавил, что при этом они не предпринимали меры для установлению обстоятельств жизни мальчика в семье опекуна, в связи с чем о его смерти долгое время было неизвестно. Тело несовершеннолетнего обнаружили в гаражах.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело последнего из троих пропавших на реке в Приморье детей. Тело 12-летней девочки, которая вместе с двумя друзьями утонула в реке, достали из водоема 26 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Береговая охрана США нашла останки погибших на батискафе «Титан». Что известно о поисках жертв крушения?
    Россиянин изнасиловал и попытался убить падчерицу
    В Госдуму внесли проект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции
    В России снизилась добыча газа
    В российском регионе нашли тело пропавшего мальчика
    Психолог объяснила любовь некоторых женщин к годящимся в отцы мужчинам
    В ЕС призвали возобновить диалог с Москвой и не уступать требованиям Зеленского
    Футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов
    Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ
    Оценены шансы Трампа в суде против обвинившей его в изнасиловании журналистки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.