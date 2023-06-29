Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:20, 29 июня 2023Путешествия

Названы самые распространенные проблемы при заселении в отель у россиян

«Туту»: овербукинг и «невидимая» бронь стали самыми частыми проблемами туристов в отелях

Фото: Unsplash

Овербукинг, «невидимая» бронь и заселение не в тот номер стали самыми распространенными проблемами туристов в российских отелях. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Туту», соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Чтобы избежать овербукинга, эксперты посоветовали туристам заблаговременно сообщить отелю о своем приезде, особенно если бронь не была оплачена заранее. Необходимо также назвать время прибытия.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Куда поехать на море летом 2023 года? В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
Куда поехать на море летом 2023 года?В каких городах и странах могут отдохнуть россияне и сколько это будет стоить
1 июня 2023

В материале также говорится, что если сотрудники стойки ресепшен не видят бронь или оплату, нужно сразу обратиться в службу поддержки сайта, где был выбран отель. Чаще всего специалисты решают такие вопросы в течение часа. Если же путешественники предпочтут оплатить номер второй раз на месте, а потом разбираться в проблеме, им рекомендуют оставить заявку на возврат средств.

Эксперты также предупреждают туристов, чтобы они заранее проверяли адрес отеля, так как в одном городе может быть несколько гостиниц с похожими названиями.

Проблема с размещением не в том номере может быть двух видов. В первом случае обстановка и интерьер комнаты не совпадают с фото на сайте. Этот вопрос решается на усмотрение отеля: постояльцев могут переселить в другой номер, но не обязаны делать этого. Эксперты отмечают, что точное соответствие фото не гарантировано.

Второй случай — заселение в номер не той категории, которая была выбрана при бронировании. «Такая проблема может возникнуть из-за того, что отель передал неверную категорию номеров в систему бронирования или при овербукинге», — поясняют специалисты «Туту». В этой ситуации администраторы могут предложить переселение в другую гостиницу или номер категории ниже, но с компенсацией.

Ранее сообщалось, что зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. В 2023 году такую возможность запустил китайский Trip.com, сообщили в службе поддержки сайта, отметив, что сервис уже несколько месяцев сотрудничает с российской компанией.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Путин призвал помочь «раскрутиться» российским компаниям
    На Украине заочно приговорили губернатора Запорожья к 15 годам тюрьмы
    В России появился уникальный сервис для знакомств
    В США подвергли сомнению твердость российских «красных линий»
    Путин назвал причину превосходства западных товаров над российскими
    ФСБ потребовала арестовать задержанную за шпионаж женщину
    Российский врач назвала опасную для здоровья летнюю обувь
    Стало известно о техническом перевооружении производства «Ангары»
    Стали известны подробности о приемной матери погибшего в Екатеринбурге мальчика
    Названы самые распространенные проблемы при заселении в отель у россиян
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.