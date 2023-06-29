В Челябинском зоопарке засняли на видео енотовидную собаку-интроверта

В Челябинском зоопарке поймали на видео енотовидную собаку по имени Пухлый, который получил репутацию интроверта из-за своей нелюбви к появлениям на публике. Об этом сообщает издание «Пчела» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

На кадрах видно, что Пухлый высунул мордочку из домика. В следующем отрывке видео показано, что он вышел на территорию вольера, пробежал по ней и скрылся за ветками.

Еще одна причина, по которой енотовидных собак сложно увидеть днем — ночной образ жизни. Пухлый утаскивает еду из миоск незаметно, а гулять предпочитает, когда остальные уже спят.

Пчела отмечает, что «Пухлый» — не единственный обитатель зоопарка, любящий уединение. Например, лев Север-Алай научился залезать на самый высокий помост, утомившись от игр с львицей Киарой.

Ранее сообщалось, что в деревне Малая Михайловка Томской области местные жители спасли от истощения енотовидную собаку. Специалисты центра реабилитации диких животных рассказали, что животное весило 2,2 килограмма вместо положенных 3,5-4 килограммов. После осмотра стало ясно, что это девочка, которой около года. Ее назвали Айна.