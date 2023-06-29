Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:58, 29 июня 2023Бывший СССР

Военного из Львова жестоко избил его командир

ТСН: военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир жестоко избил военного из Львова прямо на полигоне, и это не единичный такой случай. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на сестру пострадавшего.

«Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван», — поделилась Марта Матвиишин.

При этом факт избиения раскрылся случайно, когда мужчина поступил в военный госпиталь с острым аппендицитом. Во время операции медики обнаружили у него закрытую травму брюшной полости, разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

По словам родственницы, брат уже рассказывал об избиениях солдат на постоянной основе «для профилактики». Семья военного уже обратилась с жалобой во все соответствующие инстанции, «чтобы это все не сошло просто так никому с рук», добавила сестра украинца.

Ранее сообщалось, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. «Он его сбил с ног и наносил удары ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью», — приводит канал слова родственницы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа. Что о последних событиях думают в Дагестане?
    Мужчина тайком снял на видео секс с 76 женщинами и сел в тюрьму
    Бывший дом Рианны продали со скидкой
    В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение
    Военного из Львова жестоко избил его командир
    Путин призвал развивать российские морские курорты
    В ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы
    Береговая охрана США обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»
    Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
    Активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.