Военного из Львова жестоко избил его командир

ТСН: военного из Львова жестоко избил на полигоне его командир

Командир жестоко избил военного из Львова прямо на полигоне, и это не единичный такой случай. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на сестру пострадавшего.

«Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван», — поделилась Марта Матвиишин.

При этом факт избиения раскрылся случайно, когда мужчина поступил в военный госпиталь с острым аппендицитом. Во время операции медики обнаружили у него закрытую травму брюшной полости, разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

По словам родственницы, брат уже рассказывал об избиениях солдат на постоянной основе «для профилактики». Семья военного уже обратилась с жалобой во все соответствующие инстанции, «чтобы это все не сошло просто так никому с рук», добавила сестра украинца.

Ранее сообщалось, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил восстанавливавшегося после ранения украинского солдата за то, что тот случайно зашел не в ту душевую кабинку. «Он его сбил с ног и наносил удары ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью», — приводит канал слова родственницы.