В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины

FT: дипломат ЕС признал, что исход контрнаступления Украины повлияет на поддержку Киева

Дипломат Европейского союза (ЕС) признал влияние исхода контрнаступления Украины на поддержку Киева, передает Financial Times.

«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, ЕС уже довольно много сделал для выполнения обязательств в области безопасности Украины. В частности, он упомянул финансовую поддержку блока и его инициативы по поиску, производству и поставке боеприпасов.

Ранее власти Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления. Это тяжелая ежедневная работа, для которой требуется терпение, объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.