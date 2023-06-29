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09:45, 29 июня 2023Мир

В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины

FT: дипломат ЕС признал, что исход контрнаступления Украины повлияет на поддержку Киева

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Дипломат Европейского союза (ЕС) признал влияние исхода контрнаступления Украины на поддержку Киева, передает Financial Times.

«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, ЕС уже довольно много сделал для выполнения обязательств в области безопасности Украины. В частности, он упомянул финансовую поддержку блока и его инициативы по поиску, производству и поставке боеприпасов.

Ранее власти Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления. Это тяжелая ежедневная работа, для которой требуется терпение, объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

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    Анастасия Заикина
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