В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины
Дипломат Европейского союза (ЕС) признал влияние исхода контрнаступления Украины на поддержку Киева, передает Financial Times.
«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, ЕС уже довольно много сделал для выполнения обязательств в области безопасности Украины. В частности, он упомянул финансовую поддержку блока и его инициативы по поиску, производству и поставке боеприпасов.
Ранее власти Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления. Это тяжелая ежедневная работа, для которой требуется терпение, объяснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.