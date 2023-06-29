Четверо российских детей съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу

Под Красноярском дети съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу с отравлением

В селе Астафьевка Красноярского края четверо детей от 9 до 11 лет съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу с отравлением. Об этом сообщили в группе пресс-службы регионального главка МВД во «ВКонтакте».

Предположительно, российские школьники перепутали растение с бамбуком. Сотрудники полиции выяснили, что мальчики во время прогулки нашли выброшенные части комнатной диффенбахии, которая содержит яд.

«После чего они почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение», — отметили оперативники.

Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи никогда не состояли на учете в органах МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию. Десятиклассника доставили в больницу с острым пероральным отравлением. Тогда врачи оценивали состояние юноши как тяжелое.