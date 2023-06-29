Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 29 июня 2023Россия

Четверо российских детей съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу

Под Красноярском дети съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу с отравлением

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В селе Астафьевка Красноярского края четверо детей от 9 до 11 лет съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу с отравлением. Об этом сообщили в группе пресс-службы регионального главка МВД во «ВКонтакте».

Предположительно, российские школьники перепутали растение с бамбуком. Сотрудники полиции выяснили, что мальчики во время прогулки нашли выброшенные части комнатной диффенбахии, которая содержит яд.

«После чего они почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение», — отметили оперативники.

Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи никогда не состояли на учете в органах МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний школьник выпил этанол и попал в реанимацию. Десятиклассника доставили в больницу с острым пероральным отравлением. Тогда врачи оценивали состояние юноши как тяжелое.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Отца найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО
    Следственный комитет возбудил уголовное дело против 160 наемников из 33 стран
    В ЕС обвинили западные СМИ в превознесении мятежа Пригожина
    В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и 1,6 тысячи патронов
    На Украине признали нехватку боеприпасов и превосходящие российские силы
    Четверо российских детей съели обрезки от комнатного цветка и попали в больницу
    Анна Семенович показала фигуру в купальнике
    Доктор Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела
    ЕС допустил введение налога на замороженные активы России для помощи Украине
    Пострадавшим от мошенников россиянам предложили возмещать убытки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.