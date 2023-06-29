Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт на протяжении многих лет

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности продолжать конфликт на протяжении многих лет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7 заявил о готовности Киева продолжать конфликт на протяжении многих лет, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел отметил, что был проведен опрос, согласно которому 58 процентов украинцев выразили готовность сопротивляться годами.

«Украинцы поняли, что война — это экзистенциальный вопрос», — подчеркнул Кулеба, добавив, что работает каждый день для того, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он также отказался делать прогнозы относительно окончания боевых действий.

Ранее министр иностранных дел призвал «не ждать блокбастера» от активных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку «на кону жизни людей».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что иногда «контрнаступление» действительно означает «блицкриг», однако нынешние действия ВСУ — не тот случай.