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06:10, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Неверный счет за электричество на крупную сумму заставил блогершу понервничать

Блогерша @noraemowry получила счет за электричество на $15 тыс. из-за ошибки компании

Кадр: @noraemowry / TikTok

Пользовательница TikTok с ником @noraemowry рассказала, как неверный счет за электричество заставил ее понервничать. Она объяснила, что из-за ошибки энергетической компании с нее чуть не списали крупную сумму.

По словам девушки, недавно она получила на электронную почту странное сообщение, в котором говорилось, что банк отклонил платеж в 15 тысяч долларов за электричество. Блогерша сразу же позвонила поставщику услуг, чтобы узнать, почему получила такой счет.

«Мне объяснили, что счетчик на 99 тысяч киловатт не обнулился в нужное время. (...) Из-за этого размер автоматического ежемесячного платежа вырос до 15 тысяч долларов», — описала ситуацию пользовательница.

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Девушка добавила, что в разговоре с ней сотрудница компании, объяснившая причину возникновения ошибки, призналась, что, возможно, расплакалась, если бы получила такой счет. В комментариях многие пользователи признались, что их удивила история блогерши. «А не показалось ли тому, кто составлял счет, что это странно — использовать столько электричества?», «Я надеюсь, вы получили документ, в котором это списание признается ошибочным?», «Твой банк просто тебя спас, когда отклонил перевод», — отметили они.

Ранее курьер поделился в TikTok историей о том, как он проучил нагрубившего ему клиента. Пользователь съел блюда, которые должен был доставить, а после отменил заказ.

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    Мария Большакова
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